Кремль сообщил о недовольстве Путина ситуацией в угледобывающей отрасли
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал поручения, направленные на исправление проблем в угледобывающей промышленности.
Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин «был недоволен» сложившейся ситуации в отрасли.
Комментарий Пескова приведен в субботу, 24 августа.
— Речь о системе оплаты труда, когда работникам, выполняющим одну и ту же работу, платят разную зарплату, — цитирует РИА Новости Пескова.
Песков добавил, что о ситуации в угледобывающей промышленности Владимиру Путину говорили профсоюзы.
— Президент остался весьма недоволен и посчитал недопустимой ситуацию, о которой ему рассказали участники встречи, — объяснил пресс-секретарь российского главы.
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