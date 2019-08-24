Составлен рейтинг самых «полных» регионов России
Данные министерства здравоохранения показывают, что за последние пять лет количество людей с диагнозом «ожирение» в России выросло в полтора раза.
В 2013 году в России данный показатель насчитывал 1,4 миллиона человек. А в 2018-м количество зарегистрированных случаев этого заболевания перевалило за два миллиона.
Больше всего полных людей в Алтайском крае. На 100 тысяч там приходятся более 5,5 тысячи людей с ожирением. На втором месте Курганская область с показателем 2,7 тысячи на 100 тысяч.
Бронзу получила Тюменская область. Там на 100 тысяч человек приходятся 2,6 тысячи. Замыкают топ-5 Ямало-Ненецкий автономный округ и Оренбургская область. Там показатели составляют 2,6 и 2,3 тысячи соответственно.
А вот самым стройным оказался Приморский край. Там на 100 тысяч населения всего 387,6 случая, пишет RT.
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