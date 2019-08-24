Врач-диетолог рассказал, как определить склонность к ожирению и не допустить его

По данным Минздрава, в России число людей с ожирением увеличилось за последние пять лет в полтора раза. В 2018 году их стало немногим более 2 млн человек против 1,4 млн в 2013 году. Чаще всего в 2018 году случаи ожирения выявляли в Алтайском крае.

«Вечерняя Москва» поговорила с врачом-диетологом, доктором медицинских наук, научным редактором журнала «Худеем правильно» Михаилом Гинзбургом, который рассказал, как определить склонность к ожирению на ранних стадиях и не допустить набора лишнего веса.

— Как определить склонность к ожирению?

— Самое очевидное — это наличие ожирения у мамы и папы. Если оба родителя страдают этим, то вероятность того, что и у ребенка будет ожирение довольно велика: 80-85%. Если ожирение только у мамы, то вероятность сокращается до 60-65%, а если у папы, то она составляет около 50%. Ожирение передается по наследству, но пока еще до конца не видны эти генетические механизмы.

— Как не допустить ожирения?

— Есть такая триада, которая опирается на модель поведения человека в дикой природе. Первая ее составляющая — это двигательная активность: хотя бы 10000 шагов в сутки человек должен совершать. Вторая — существенное ограничение в рационе питания жиров и сахаров. Также я бы рекомендовал поменьше подсолнечного масла использовать при готовке, — его лучше заменить оливковым. И третья составляющая триады: побольше пищевых волокон. Нужно приучать себя есть овощи, грубый хлеб вместо белого, цельнозерновые крупы.

Очень важна психологическая составляющая: действенный метод — это ежедневное взвешивание. Мониторинг поможет скорректировать поведение.

— Наверное можно и дневник питания вести?

— Можно, но питание в базе своей — вещь спонтанная. Человек идет где-то по улице, пахнуло вкусно и он поел, пришел в гости или на свидание и его угостили. Где-то перекусил и нужно подсчитать пищевую ценность этого перекуса. С дневником питания эта спонтанная составляющая уходит, и тогда прием пищи не доставляет того удовольствия. Разумеется, самоорганизация должна быть, но опыт показывает, что дневник — это последнее, что человек соглашается вести. Конечно, есть люди очень организованные, для кого это не проблема, но таких, по моим оценкам, меньшинство.

— Когда пора бить тревогу, если чувствуешь угрозу ожирения?

— В принципе, после 20-25 лет, если масса тела нормальна, то она уже увеличиваться не должна. Возможны подвижки в составе тела: может увеличиваться мышечная масса и уменьшаться жировая. Для взрослых нормально сохранять один тот же вес на протяжении жизни. Для женщин есть норма прибавки веса порядка 10 кг (или по 1 кг в мес) во время беременности. У детей тоже есть возрастные нормы веса с привязкой к росту. Если вес выходит за пределы нормального, привычного веса более 5%, то уже надо заниматься.

Видите ли, ожирение — это конфликт наших инстинктов, сложившихся исторически, — это бескормица в дикой природе, добывание пищи с трудом — и изобилия питания в сегодняшнем дне. Противостоять этому может только организованное сознание, мозг, понимающий свою выгоду. Надо повышать культуру двигательной активности, здоровья, питания.

— Как побыстрее избавиться от лишнего веса?

— Вес человека — это его функция и составляющая, зависящая от питания и образа жизни. Чтобы иметь другой вес нужно иметь другой уровень питания и образ жизни. И здесь важно, что бы и первое и второе тебе понравилось. Можно сесть на диету, снизить уровень сахара и жиры, но как показывает опыт, 90% не выдерживает диету и в течение первой недели. А как только бросил диету, набираешь даже больше, чем удалось скинуть. Пациент должен быть мотивирован, а врач в свою очередь должен понимать все тонкости. Причем эффективность будет только в том случае, когда и питание и двигательная активность идут в комплексе. Нельзя концентрироваться на чем-то одном, потому что в таком случае пользы попросту не будет в долгосрочной перспективе.

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