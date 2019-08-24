Названы регионы России с наибольшим числом страдающих ожирением
Чаще всего в 2018 году случаи ожирения выявляли в Алтайском крае. Об этом свидетельствуют данные Минздрава, опубликованные 24 августа, в субботу.
Так, в вышеуказанном регионе на 100 тысяч человек приходилось 5566,9 случая ожирения. Далее идет Курганская область — 2711,4 случая, а на третьем месте в списке — Тюменская область (2634,9 случая). Пятерку замыкают Ямало-Ненецкий автономный округ (2626,7) и Оренбургская область (2319).
Напротив, наименьший соответствующий коэффициент зафиксирован в Приморском крае: всего 387,6 случая на 100 тысяч населения. В число регионов с небольшим уровнем заболеваемости также попали Кабардино-Балкария (578,5), Москва (588,2), а также Калининградская область (618,3) и Якутия (627). Об этом пишет RT.
Ранее Минздрав обнародовал статистику случаев заболевания ожирением среди детей. Главный внештатный эндокринолог Ульяновской области Светлана Усанова также объяснила, в чем кроются причины развития данного недуга у представителей подрастающего поколения.
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