Более 110 тысяч человек посетили концерт на проспекте Сахарова
Участниками митинга-концерта на проспекте Академика Сахарова стали уже более 110 тысяч человек.
Праздничные мероприятия в центре Москвы начались с масштабного флешмоба, в ходе которого более тысячи человек растянули полотно, собранное из флагов российских регионов, городов и общественных организаций. Его размер составил 2500 квадратных метров, что позволило мероприятию попасть в Книгу рекордов России.
Празднования Дня флага России продолжились концертом звезд российского шоу-бизнеса, а с поздравлениями москвичей выступили народный артист СССР Василий Лановой, а также обладатели высшей награды страны — Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации.
Организаторами митинга-концерта на проспекте Сахарова стали московская региональная организация «Российский союз ветеранов Афганистана» и Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Москвы и Московской области, передает агентство городских новостей «Москва».
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