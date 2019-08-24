Более 40 соревнований организуют в парке «Лужники» на День города
Семейный праздник «День города в «Лужниках» смогут посетить москвичи и гости столицы.
Мероприятие, приуроченное к 872-летию Москвы, организуют 7 сентября.
— Запланированы легкоатлетический забег, гонки дронов, сборка кубика Рубика, состязания по рестлингу, отжиманиям и дартсу. Не забудут и про уличные виды спорта — стритбол, воркаут, паркур, фристайл, — следует из приглашения на официальном портале мэра города.
В этот же день на спортивной арене встретятся футбольные команды «Чертаново» (Москва) и «Нефтехимик» (Нижнекамск).
Кроме того, пройдут турнир по мини-футболу среди блогеров, танцевальный фестиваль, чемпионат России по битбоксу, а также состоится выступление сборной России по фигурному катанию.
Напомним, в 2019 году День города отмечают 7 и 8 сентября.
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