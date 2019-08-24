«Динамо» одолело «Спартак» в дерби на Кубке мэра Москвы по хоккею
Столичное «Динамо» одержало победу над клубом «Спартак» в матче предсезонного Кубка мэра Москвы. Хоккеисты встретились на ледовой арене в субботу, 24 августа.
Матч, проводимый во Дворце спорта «Мегаспорт», закончился со счетом 4:1 в пользу «бело-голубых».
И это вторая победа на Кубке Мэра Москвы!
Завершаем матч со «Спартаком» со счетом 4:1.#МыДинамо pic.twitter.com/SUbN0BVmLC— HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) August 24, 2019
Ожидается, что следующий матч Кубка мэра Москвы состоится 25 августа.
Так, данный турнир организуют в 12-й раз. Он, по традиции, предшествует началу чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Уступили бело-голубым 1:4. pic.twitter.com/tzzNvS6BCI— Spartak Moscow (@spartak_hc) August 24, 2019
Завершится турнир 25 августа. В этот день сразятся ХК подмосковный «Витязь» и «Динамо», «Спартак» и ЦСКА.
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