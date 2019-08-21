Кубок мэра Москвы по хоккею состоится в «Мегаспорте» с 22 по 25 августа
Кубок мэра Москвы по хоккею состоится в «Мегаспорте» с 22 по 25 августа, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
— Турнир проводится уже в 12-й раз и традиционно предшествует началу чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Приз разыграют между собой подмосковный «Витязь» и московские «Динамо», «Спартак» и ЦСКА, — говорится в сообщении.
Отмечается, что команды сыграют друг с другом по одному матчу, а далее распределят места в соответствии с количеством набранных очков.
В период проведения матчей московский Департамент спорта проведет развлекательные мероприятия. Главное нововведение — образовательная программа, рассчитанная на юных болельщиков. Во время наблюдения за матчем они смогут услышать профессиональные комментарии хоккейного эксперта с помощью наушников, которые выдадут перед началом матча.
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