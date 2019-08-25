Расписание электричек Казанского направления изменят до конца августа
Пресс-служба АО «Центральная ППК» информирует пассажиров о предстоящей корректировке расписания пригородных электропоездов Казанского направления Московской железной дороги.
Из-за путевых работ в период с 25 августа по 1 сентября будет скорректировано время отправления и прибытия ряда составов. При этом электрички по направлению в столицу не будут останавливаться на станции Рыбное.
Кроме того, с 26 по 30 августа из расписания выведут некоторые поезда, курсирующие между Москвой и станцией Куровская, а также станциями Куровская и Шатура.
Актуальное расписание можно узнать на официальном сайте АО «Центральная ППК», а также на остановочных пунктах и вокзалах и в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».
Ранее сообщалось, что в связи с ремонтно-путевыми работами на станции Дмитров 26 августа изменится расписание некоторых электричек Савеловского направления Московской железной дороги.
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