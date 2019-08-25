Майли Сайрус призналась в любви к мужу вопреки расставанию
Певица Майли Сайрус объявила, что любит и всегда будет любить актера Лиама Хемсворта — мужа, с которым недавно рассталась.
Как написала Майли в своем Instagram, в юности она позволяла себе многое, о чем потом пожалела, однако к настоящему времени повзрослела и многое вынесла из собственных ошибок.
При этом певица отказалась признать, что брак распался из-за измены или обмана. Сайрус подчеркнула, что несмотря на неизменную любовь к Лиаму, она приняла «здоровое для себя решение оставить прежнюю жизнь позади». После разрыва Майли, по ее собственным словам, чувствует себя здоровой и счастливой как никогда.
Ранее стало известно, что Лиам Хемсворт и Майли Сайрус решили расстаться после восьми месяцев брака. Причина разрыва не сообщалась, но поклонники пары пишут в социальных сетях, что расставание спровоцировало разгульное поведение певицы.
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