Российские ученые открыли новый способ лечения рака легких
Российские ученые доказали, что уничтожить клетки рака легкого можно при помощи регуляции нейрорецепторов.
Над разработкой нового способа борьбы со смертельным заболеванием трудились научные сотрудники из Института биоорганической химии Российской академии наук и Московского физико-технического института.
В ходе проведения исследований ученые совершили эксперимент с обработкой водорастворимой модификацией белка Lynx1, который является регулятором никотиновых ацетилхолиновых рецепторов. В результате выяснилось, что при его воздействии на опухоль происходит не только остановка деления клеток рака, но и их гибель.
Указанные рецепторы в своем «чистом» виде занимаются передачей сигнала к периферийной и центральной нервной системе. Кроме того, они были обнаружены в клетках эпителия и в иммунной системе.
Специалисты смогли выделить ws-Lynx1, который при добавлении его в клетки рака способен существенно понизить их количество в течение трех суток. Также одним из эффектов воздействия модифицированного белка является устранение последствий потребления никотина, приводящего к развитию онкологических заболеваний.
Результаты работы ученых передает «Медикфорум».
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