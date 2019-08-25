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Елизавета II пожаловалась на Трампа, испортившего королевский газон

Максим Землянский
• 07:40 • 25 августа 2019
Елизавета II и Дональд Трамп в Букингемском дворце
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Елизавета II и Дональд Трамп в Букингемском дворце
Фото: Twitter@HelenRose

Королева Великобритании Елизавета II в разговоре с премьером Австралии Скоттом Моррисоном пожаловалась на президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, испортившего своими вертолетами газон на лужайке перед Букингемским дворцом. Об этом сообщает Daily Mail 25 августа.

По обнародованной информации, американская делегация во главе с Трампом во время визита в Лондон прилетела во дворец на вертолетах, которые приземлились прямо перед зданием на лужайке. В результате от двигателей на газоне остались «ожоги».

— Подойди и посмотри на мою лужайку. Она разрушена, — передает британская газета слова королевы.

Напомним, что это — не единственный курьез, произошедший во время визита Трампа в Лондон. Так, американский лидер нарушил протокол, слегка коснувшись спины Елизаветы II, и задремал на банкете во время выступления самой королевы.

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