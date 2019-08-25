Акция «Ночь кино» прошла на станции московского метро «Деловой центр»
Мероприятие в рамках ежегодной городской акции «Ночь кино» 24 августа состоялось на станции столичной подземки «Деловой центр». Об этом сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.
На время проведения акции указанная платформа Солнцевской линии была закрыта для входа и выхода пассажиров. Собравшиеся на мероприятие зрители смогли в необычной обстановке посмотреть картину «Метрополис» Фрица Ланга — произведение, считающееся одним из самых великих немых фильмов в истории. Живой озвучкой занялись Александра Елина и Иван Бушуев.
— Станция «Деловой центр» стала площадкой для главного кинособытия этого лета — ежегодной городской акции «Ночь кино». Сейчас она не используется для перевозки пассажиров, зато стремительно строит «карьеру» главной культурной и событийной площадки метро, — сообщила в процессе мероприятия заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.
Напомним, что «Ночь кино» в Москве и по всей стране проходит уже в четвертый раз. На площадках акции все желающие могут увидеть как новинки, так и классику кинематографа.
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