Москвичей пригласили на мастер-классы и тренинги в центры «Мои документы»

С 27 по 31 августа сразу в нескольких центрах государственных услуг «Мои документы» пройдут тренинги и мастер-классы. Темы занятий будут самыми разнообразными — от бизнеса до посадки кедровых орехов.

Отметим, что основную часть тренингов посвятят именно предпринимательству. Так, например, во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО 27 августа состоится занятие, посетители которого узнают много нового об эмоциональном интеллекте, управлении своими и чужими эмоциями.

Там же два дня спустя проведут занятие «Экспорт. Грамотный вход в ВЭД». Посещение встречи будет с практической точки зрения полезно начинающим предпринимателям.

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Кроме того, во флагманском центре «Мои документы» ЮЗАО 28 августа проведут тренинг «Основы открытия предприятия общепита. Основные этапы открытия кафе». Начало в 19:00, как и в остальных случаях.

На следующий день там же состоится занятие «Нет сайта — нет клиентов! Этапы создания нового или пути изменения старого сайта». Горожанам расскажут об одном из важнейших этапов собственного дела.

А в центрах госуслуг районов Тверской, Бибирево и Восточное Измайлово будут проходить садоводческие семинары «Мишка. Кедр. Шишка».

Посещение всех встреч бесплатно. Более подробную информацию о проведении мастер-классов можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

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