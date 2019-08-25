Собчак высмеяла Лопыреву за «интеллектуальный» пост в соцсети
Российская телеведущая Ксения Собчак высмеяла Викторию Лопыреву на официальной странице модели в соцсети.
Бывшая «Мисс России» опубликовала в своем блоге опрос. Он касался животрепещущей для каждой модели темы — какая из частей тела женщины важнее? В дискуссию вмешалась Ксения Собчак.
Телеведущая в саркастичном ключе назвала пост модели «высокоинтеллектуальным и сложным». Кроме того, как подчеркнула Собчак, Виктория Лопырева крайне часто выкладывает или пишет на своей странице что-то подобное.
Пользователи Instagram разделились на два лагеря. Одни поддержали Собчак, другие — вступились за Лопыреву. Чуть позже и комментарий журналистки, и спор вокруг него со страницы модели был удален.
Кстати, данный факт Собчак тоже не оставила без внимания.
«А я правильно понимаю, что мой комментарий был стерт?», — написала телеведущая.
Лопырева никак на ситуацию не отреагировала.
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