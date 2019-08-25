Ученые назвали самую «страшную» группу крови
Научные сотрудники Гарвардского университета сообщили, что самой «страшной» группой крови является четвертая отрицательная. Выводы специалистов были опубликованы 25 августа.
По словам американских ученых, люди, имеющие указанную группу крови, значительно чаще других страдают от различных заболеваний, в том числе от онкологии. Однако таких людей на планете не так много — лишь восемь процентов от общего числа жителей Земли.
Носители четвертой отрицательной группы только в редких случаях могут иметь детей. А если у них и получается произвести потомство, то только одного пола.
Кроме того, как передает выводы ученых «Медикфорум», такие люди чаще подвержены инсультам и изменениям мозга, проблемам с памятью и мышлением. Также при четвертой отрицательной до 82 процентов возрастает риск развития слабоумия.
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