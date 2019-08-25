Масштабный фестиваль современной драматургии «Любимовка» пройдет в Москве
Фестиваль современной драматургии «Любимовка» пройдет в Москве с 31 августа по 7 сентября. Все мероприятия состоятся на территории новой театральной площадки «8/3».
Посетителей мероприятий ждет масштабная культурная программа. Горожане и гости столицы смогут принять участие в мастер-классах, специальных проектах, посвященных истории драматургического фестиваля, и не только.
В рамках «Любимовки» все желающие будут иметь возможность посмотреть 40 пьес. Некоторые из них представят в формате сценической читки. Из них 26 пьес включили в конкурсную программу фестиваля. Свои произведения представят как известные режиссеры, так и молодые отечественные авторы.
Отдельный день фестиваля — 5 сентября — отведут программе «Спорная территория». На ней будут представлены семь экспериментальных пьес.
Мастер-классы проведут как российские, так и зарубежные художники. В частности, арт-директор нью-йоркского центра развития драматургии The Lark Джон Айзнер расскажет о том, как работают независимые театральные организации в США, а директор международных программ лондонского театра Royal Court Сэм Притчард вместе с поэтом и драматургом Сашей Дагдейл сообщит о различиях между российской и английской драматургией.
Более подробную информацию о программе фестиваля «Любимовка» можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.
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