Сотрудники центров госуслуг расскажут о здоровом образе жизни
Проект «ЗОЖ в твоем районе» запустят в центрах госуслуг «Мои документы» в конце 2019 году. В рамках новой услуги сотрудники центров будут рассказывать москвичам о спортивных мероприятиях в городе, сообщила 25 августа директор «Моих документов» Ольга Фефелова.
Она отметила, что пилотный проект будет направлен на развитие здорового образа жизни среди посетителей центров госуслуг.
— Большинство людей хочет ходить в спортзал, заниматься различными видами активностей, но они находят массу причин, чтобы не посещать занятия. Мы хотим убедить москвичей, что катание на велосипеде или игра в волейбол на спортивной площадке — такое же простое занятие, как поход в парк, — рассказала Ольга Фефелова в интервью ТАСС.
Помимо информирования специалисты центров помогут горожанам записаться на занятия.
Напомним, что недавно проекту «Мои документы» исполнилось 8 лет. Сейчас там можно получить 260 услуг.
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