Собственная система навигации появилась у Московских центральных диаметров

Система навигации и логотип появились у Московских центральных диаметров (МЦД). Первые два диаметра — Одинцово — Лобня и Нахабино — Подольск откроются уже к концу этого года.

По стилю навигация будет напоминать уже действующую в другом общественном транспорте.

В пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы отметили, что навигацию старались сделать понятной, яркой и оригинальной.

— Чтобы новым видом общественного транспорта было удобно пользоваться всем пассажирам: и тем, кто прежде чаще всего ездил на метро и МЦК, и тем, кто обычно выбирал электрички, — рассказали ведомстве.

Так же как в метро будут пронумерованы выходы со станций. На каждой платформе будут информационные щиты с названием станции и номером диаметра. Отметим, что все указатели будут продублированы на английском языке.

Что касается логотипа, то он будет содержать английскую букву D и номер диаметра внутри параллелограмма, цвет которого будет совпадать с цветом маршрута.

Кстати, к запуску движения на МЦД в метро будут заменены более 60 тысяч элементов навигации. Напомним, что диаметры свяжут разные направления Московской железной дороги, обеспечат дополнительные пересадки на метро и МЦК. Запуск проекта позволит пересечь столицу за 40 минут.

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