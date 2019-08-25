Неизвестный украл у пенсионера в Москве более 14 миллионов рублей
Злоумышленник обокрал столичного пенсионера, похитив у него из коттеджа свыше 14 миллионов рублей. О преступлении стало известно 25 августа.
Деньги были украдены в одном из домов по Островному проезду, что располагается в столичном районе Крылатское. Потерпевший — пенсионер 1950 года рождения.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, преступник проник в коттедж, отжав окно на кухне. Далее он отыскал сейф, вскрыл дверцу и забрал средства.
Общий материальный ущерб оказался равен 14 миллионам 208 тысячам рублей.
Добавим, что о краже в столичные правоохранительные органы сообщил садовник. Предположительно, преступление было совершено в период с 19 по 23 августа.
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