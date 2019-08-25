Ученые назвали ранний симптом рака поджелудочной железы
Низкий уровень сахара в крови может свидетельствовать о ранней стадии рака поджелудочной железы, сообщают американские ученые.
Рак поджелудочной железы является одним из самых трудных для выявления, а смертность от этого заболевания крайне высока во всем мире, утверждают эксперты национального института рака США.
По их словам, на ранних стадиях данный вид онкологии редко имеет симптомы. Однако нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы вырабатывают инсулин, поэтому ранним признаком развития рака является низкий уровень сахара в крови.
«Но большинство опухолей не вырабатывают гормоны, поэтому обнаружить их гораздо сложнее», — приводит CNN слова директора Центра лечения рака Монтефиоре-Эйнштейна Стивена Либутти.
На поздней стадии больные могут испытывать боли в животе и спине, а также кожа и слизистые приобретают желтый цвет, добавил ученый.
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