Сергей Собянин рассказал о ходе благоустройства набережных Москвы-реки
Программа благоустройства набережных Москвы-реки реализована на треть. Об этом 25 августа рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
— Мы где-то треть этой программы уже реализовали, большое количество исторических набережных, зон отдыха у воды обустроили — это парк 850-летия Москвы, другие парки, примыкающие непосредственно к Москве-реке, — отметил он в интервью телеканалу «Россия 1».
В самом разгаре сейчас благоустройство Овчинниковской и Озерковской набережных, а также берег реки в Капотне и набережная Марка Шагала.
По словам Сергея Собянина, в Капотне создается новое пространство возле воды.
— В ближайшие пять лет большинство набережных станут комфортными и, главное, доступными для москвичей, потому что значительная их часть сегодня просто закрыта, — подчеркнул глава города.
Кроме того, продолжается благоустройство поймы реки Яузы. Там сделают детские и спортивные площадки, места для отдыха, экотропы.
— В этом году мы проводили работы как раз в месте слияния Яузы и Чермянки, которое тоже само по себе достаточно большую площадь занимает — 30 гектаров, — сообщил мэр Москвы, добавив, что этот проект реализован на треть.
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