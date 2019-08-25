Неделя Street Dance пройдет на фестивале «Ритм моего города» в Москве
С 26 августа по 1 сентября в рамках фестиваля «Ритм моего города» на ВДНХ пройдет неделя уличных танцев Street Dance.
Горожане и гости столицы смогут не только посмотреть на выступления профессионалов, но и поучаствовать в мастер-классах по разным направлениям.
В общей сложности будут доступны посещения 40 бесплатных мероприятий.
Однако программа танцами не ограничится. Посетители фестиваля посмотрят две театральные постановки современного хип-хоп исполнителя и актера Алексея Чернова. Он представит на «Неделе танцев» сценическое воплощение своих пьес «Ожившее прошлое» и «Электрические сны» 30 августа и 1 сентября соответственно.
Как рассказали в оргкомитете цикла уличных мероприятий «Московские сезоны», по вечерам на фестивале будут проходить выступления российских рэп-команд. В частности, на сцене «Ритма моего города» выступит культовая команда из 90-х Bad Balance.
Также все желающие смогут увидеть конкурс исполнителей, на участие в котором уже записались множество артистов.
Добавим, что начало мероприятий в каждый день недели Street Dance запланировано на 12:00.
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