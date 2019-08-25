Тюменские врачи отказались помочь пациентке с отеком легких в конце рабочей смены

В Тюменской больнице отказались принимать пациентку с отеком Квинке, так как до конца рабочей смены оставалось около пяти минут.

Парень пострадавшей рассказал, что его девушке стало плохо в пять часов утра. Она проснулась с сильным отеком лица, началась аллергическая реакция.

— Мы скорее позвонили в скорую. Врач сделал укол моей девушке и сказал, что ее срочно нужно увозить в больницу, потому что начался отек легких, — рассказал молодой человек.

Однако в больнице «Водников» пациентку принимать отказались. Один из присутствующих при разговоре заснял его на видео. В ролике хорошо видно, как медсестра отказывается помочь девушке.

Работница медучреждения возмущается и не понимает, зачем к ним в больницу вообще привезли человека с диагнозом отек Квинке. По ее словам, пациентке необходима капельница и наблюдение как минимум два часа.

На замечание мужчины, который вел разговор с медсестрами о том, что сейчас их дежурство, работницы заявили, что мужчина им дерзит и попросили не учить их работать.

— И что из того, что мы дежурим? Нам осталось дежурить пять минут. Везете такой диагноз, — негодует медсестра.

Женщину в больнице так и не приняли — пришлось везти ее в другое медучреждение — в больницу на Котовского. Сообщается, что сейчас ее состояние удовлетворительное, она направлена на амбулаторное лечение по месту жительства.

В Департаменте здравоохранения пообещали разобраться с неприятным инцидентом. Там утверждают, что случай будет детально рассмотрен, а виновники понесут строгое наказание.

— Случай беспрецедентный, недопустимый, — цитирует представителя ведомства «Тюмень онлайн».

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