Столичные власти рассказали, какие занятия «Здоровой Москвы» популярны у горожан

Более 170 тысяч раз с начала июля горожане посетили занятия на верандах «Здоровая Москва». Об этом 25 августа сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения столицы.

На 13 верандах за это время провели более 300 уроков танцев, свыше 600 спортивных тренировок и столько же познавательных лекций.

По словам заместителя руководителя Департамента здравоохранения Елены Громовой, зумба занимает первое место по популярности среди видов хореографических занятий.

— Это танцевальная программа, созданная на основе латиноамериканских танцев. Для нее не требуется никакой специальной подготовки или особых навыков, и, возможно, именно поэтому она так нравится посетителям площадок «Здоровая Москва», — рассказала Громова.

Она также добавила, что танцевальные мастер-классы предпочитает каждый пятый посетитель.

Фитнес-тренировки посещает каждый седьмой гость площадок здоровья, а йога и различные виды растяжки популярны у каждого девятого посетителя. Среди представителей мужского пола популярны спортивные единоборства.

Замглавы Департамента здравоохранения отметила, что составить расписание мероприятий организаторы стараются так, чтобы каждый житель города мог найти себе занятие по вкусу.

— Люди не просто ходят на мастер-классы, тренировки и лекции, они общаются на площадках с единомышленниками и заводят там новые знакомства. Многих постоянных посетителей администраторы знают в лицо, — добавила она.

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