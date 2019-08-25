Стали известны зарубежные города с самым дешевым транспортом

Эксперты выяснили, на каком транспорте выгоднее всего перемещаться по различным зарубежным городам. Об этом сообщает сервис Momondo.

Дешевый общественный транспорт в мексиканской столице Мехико. Стоимость проезда на автобусе равна 20 рублям, за поездку на такси придется отдать примерно 125 рублей. Схожая ситуация в Панаме и румынском Бухаресте, где проезд на автобусе стоит около 17 и 20 рублей соответственно.

Стоимость одной поездки на автобусе в Риме составляет 110 рублей, десятикилометровая поездка на такси обойдется в 1 276 рублей. В Мадриде поездка на автобусе стоит 111 рублей, а на такси — 998 рублей. В связи с этим, эксперты советуют арендовать в этих городах автомобиль. Сутки проката машины в итальянской столице будут стоить 1168 рублей, в испанской — 1103 рубля.

Аренда автомобиля станет выгодной и при междугородних поездках. Например, билет на автобус из Мадрида в Барселону в одну сторону стоит как минимум 3600 рублей, в то время как поездка на автомобиле обойдется в сумму чуть более 1000 рублей в сутки.

Для поездки из Мехико в Акапулько также стоить арендовать машину. Это будет стоит около 584 рублей в день, в то время как билет на автобус в одну сторону — около 2600 рублей.

Путешествия на междугородних автобуса выгоднее в Турции, Греции и на Кипре. Путь из Антальи в Стамбул стоит около 1300-1700 рублей, из Афин в Фивы — 740 рублей, из Ларнаки в Пафос — 518 рублей. Прокат машины в первых двух странах составит 1882 рубля, на Кипре — 1103 рубля, передает РИА Новости.

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