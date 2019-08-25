Госдума поддержала проект уточнения номеров на форме Росгвардейцев
Идею уточнения идентификации сотрудников полиции и Росгвардии поддержали в Госдуме РФ. Об этом рассказал глава комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Ранее соответствующий законопроект внес на рассмотрение сенатор Владимир Лукин. Согласно документу, на форме или амуниции полицейских и сотрудников Росгвардии должны быть размещены хорошо различимые идентификационные номера во время службы в общественных местах. Сейчас подобными знаками снабжены сотрудники патрульно-постовой службы полиции.
Пискарев уточнил, что комитет подготовил собственный законопроект по уточнению идентификации силовиков. По его словам, нужны изменения в законодательстве, которые одновременно защитят права граждан и не будут подвергать опасности жизнь и здоровье самих представителей закона, а также членов их семей, передает ТАСС.
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