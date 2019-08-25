Лекции об уходе за малышом и профилактике онкологии пройдут в Москве

Власти столицы рассказали, какие мероприятия пройдут в московских поликлиниках с 26 по 31 августа.

В понедельник, 26 августа, в филиале номер 1 городской поликлиники номер 62 в 14:00 состоится лекция «Всеобщая диспансеризация. Задачи», на которой врачи расскажут об организации приема пациентов и текущих исследованиях.

А в детской городской поликлинике № 94 пройдет беседа, в которой врачи-педиатры расскажут о влиянии экологии на самочувствие детей.

В 16:00 27 августа в филиале номер 2 консультативно-диагностической поликлиники номер 121 пройдет лекция «Обморок: причины, симптомы, первая помощь». А в детской городской поликлинике номер 148 состоится занятие школы молодых мам, на котором родителям расскажут о подготовке ребенка к детскому саду.

В среду, 28 августа, городской поликлинике номер 109 проведут занятие школы здоровья на тему профилактики артериальной гипертонии.

29 августа в филиале номер 1 детской городской поликлиники номер 99 в 13:30 пройдет лекция «Уход за ребенком первого года жизни».

Кроме того, 29 августа в городской поликлинике номер 69 специалисты расскажут, как образ жизни влияет на вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний. А в филиале номер 2 детской городской поликлиники номер 99 прочитают лекцию о питании детей раннего возраста.

30 августа в 09:00 медики филиала номер 2 детской городской поликлиники номер 122 расскажут родителям о паразитарных заболеваниях.

31 августа в филиале номер 8 консультативно-диагностической поликлиники номер 121 в 12:00 специалисты дадут рекомендации по тому, как предотвратить онкологические заболевания, сообщается на сайте Мэра Москвы.

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