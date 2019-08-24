Москвичам расскажут о ландшафтном дизайне и флаге России на бесплатных экскурсиях

В столице в рамках образовательной программы фестиваля «Цветочный джем» организуют больше десяти тематических экскурсий и лекций по ландшафтному дизайну и садоводству. Мероприятия пройдут в эти выходные, 24 и 25 августа.

Горожан и гостей столицы ждут на восьми бесплатных экскурсиях, посвященных Государственному флагу России. Кстати, недавно вся страна отмечала его 25-летие. В ходе прогулок гражданам расскажут, как выглядел один из главных символов государства столетия назад, как он стал таким, каким мы знаем его сейчас. Всем желающим также поведают историю других не менее знаковых госсимволов и зданий города. Потенциальных участников мероприятий будут ждать в субботу и воскресенье в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00 по адресу: улица Новый Арбат, 13.

Фото: Наталья Феоктистова, "Вечерняя Москва"

Организаторы фестиваля «Цветочный джем» также продлили экскурсии по садам финалистов Открытого международного конкурса городского ландшафтного дизайна. В ходе этих прогулок москвичи смогут полюбоваться примерами современных и эффективных ландшафтных решений для мегаполиса и выяснить, как правильно ухаживать за цветами. Отметим, что погрузиться в эту тему было бы интересно как взрослым, так и детям от десяти лет и старше.

А вот о главных мировых трендах в сфере ландшафтного дизайна можно узнать, посетив только что открывшийся там же, на Арбате, лекторий. Для его гостей подготовили специальную образовательную программу и лекции о садоводстве.

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

С подробной афишей мероприятий вы можете ознакомиться на сайте «Цветочного джема».

Напомним, что фестивалю «Цветочный джем» был дан старт 22 августа. Он проходит в Москве на 58 площадках.

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