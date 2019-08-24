Москвичей пригласили на спектакли 9 лучших кукольных театров России
В период с 24 по 25 августа в рамках фестиваля «Цветочный джем» в Москве пройдут Дни кукольных театров. Данный проект организован крупнейшим театральным фестивалем страны «Золотая маска».
В рамках культурных мероприятий горожане и гости столицы смогут посмотреть удивительные постановки девяти лучших кукольных театров России из восьми городов: Екатеринбурга, Ульяновска, Рязани, Нижневартовска, Нижнего Тагила, Абакана, Москвы и Санкт-Петербурга.
В общей сложности можно посмотреть 24 спектакля, рассчитанные как на взрослую аудиторию, так и на малышей. Постановки покажут на шести окружных площадках фестиваля по следующим адресам: улица Профсоюзная, владение № 41; Ореховый бульвар, владение № 24; бульвар Дмитрия Донского, владение № 11; площадь Славы; улица Митинская, владение № 31, и площадь Юности, № 2 в Зеленограде. Все антрепризы начинаются в 16:00 и 18:00.
На сцену «выйдут актеры» Екатеринбургского театра кукол, Рязанского государственного областного театра кукол, Нижневартовского театра кукол «Барабашка», хакасского национального театра кукол «Сказка», театра KARLSSONHAUS (Санкт-Петербург), Нижнетагильского театра кукол, Ульяновского театра кукол, театра кукол «Котофей» (Москва) и творческого объединения «Таратумб» (Москва).
С подробной афишей постановок вы можете ознакомиться на сайте «Цветочного джема».
Напомним, что фестиваль «Цветочный джем» стартовал в столице 22 августа на 58 площадках города.
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