Четыре новых парка открыли в рамках фестиваля «Цветочный джем»

В Москве 22 августа стартовала культурная программа фестиваля «Цветочный джем». До конца недели москвичи и гости столицы могут побывать на концертах, спектаклях, тематических экскурсиях и мастер-классах.

Четыре площадки стали доступны для горожан и в спальных районах.

Авторами уникальных проектов являются известные ландшафтные дизайнеры из Великобритании, Франции, Швеции.

Фото: Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

По информации Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны», новые парки открылись на площадках на улицах Перерва, Святоозерской и Митинской и на площади Славы.

Парк «Серпантин» (улица Перерва, 52) раскинулся на территории площадью 12 тысяч квадратных метров. На данной территории располагаются свыше 10 тысяч цветов и растений. Автором концепции стал британский ландшафтный дизайнер Мэтью Чайлдс.

Следующий парк, получивший название «Феникс», находится на Святоозерской улице. Там есть 160 деревьев, порядка 110 кустарников. В основе концепции проекта — «Сказка об Иване-царевиче и сером волке».

Фото: Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Парк на площади Славы по адресу: Волгоградский проспект, 11, гармонирует с архитектурой фонтана, расположенного на площади. При этом сад наполнен яркими цветами, а по периметру высажены дубы, чтобы отделить парковую зону от дороги. Еще растения на территории парка почти не нуждаются в поливе и уходе.

Фото: Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Наконец, парк на Митинской улице, владение 31, где высадили более 18 тысяч цветов и растений: 110 деревьев, порядка 3000 кустарников, около 15 тысяч многолетних цветов и растений. Основные пространства парка — детская игровая зона, амфитеатр, площадь, каток — соединены плавно изгибающимися дорожками.

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