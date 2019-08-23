Четыре новых парка открыли в рамках фестиваля «Цветочный джем»
В Москве 22 августа стартовала культурная программа фестиваля «Цветочный джем». До конца недели москвичи и гости столицы могут побывать на концертах, спектаклях, тематических экскурсиях и мастер-классах.
Четыре площадки стали доступны для горожан и в спальных районах.
Авторами уникальных проектов являются известные ландшафтные дизайнеры из Великобритании, Франции, Швеции.
По информации Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны», новые парки открылись на площадках на улицах Перерва, Святоозерской и Митинской и на площади Славы.
Парк «Серпантин» (улица Перерва, 52) раскинулся на территории площадью 12 тысяч квадратных метров. На данной территории располагаются свыше 10 тысяч цветов и растений. Автором концепции стал британский ландшафтный дизайнер Мэтью Чайлдс.
Следующий парк, получивший название «Феникс», находится на Святоозерской улице. Там есть 160 деревьев, порядка 110 кустарников. В основе концепции проекта — «Сказка об Иване-царевиче и сером волке».
Парк на площади Славы по адресу: Волгоградский проспект, 11, гармонирует с архитектурой фонтана, расположенного на площади. При этом сад наполнен яркими цветами, а по периметру высажены дубы, чтобы отделить парковую зону от дороги. Еще растения на территории парка почти не нуждаются в поливе и уходе.
Наконец, парк на Митинской улице, владение 31, где высадили более 18 тысяч цветов и растений: 110 деревьев, порядка 3000 кустарников, около 15 тысяч многолетних цветов и растений. Основные пространства парка — детская игровая зона, амфитеатр, площадь, каток — соединены плавно изгибающимися дорожками.
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