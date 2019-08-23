Сады фестиваля «Цветочный джем» будут радовать москвичей до середины октября
Сады фестиваля «Цветочный джем» будут радовать москвичей до середины октября этого года, сообщает руководитель оргкомитета конкурса Маргарита Кондратьева.
— Одно большое новшество, которое порадовало и участников, и нас, организаторов, и всех наших экспертов, и членов жюри, — это то, что в этом году сады стали постоянными. Летние сады Москвы создавались в мае–июне и простоят до середины октября, — заявила она.
Кондратьева подчеркнула, что все сады были созданы авторами с учетом постоянного цветения. Помимо прочего, погода в этом году хорошо повлияла на состояние растений. Отмечается, что после окончания ряда мероприятий часть цветов будут высажены в столичных парках. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва».
Фестиваль «Цветочный джем» стартовал 22 августа. В рамках события пройдет множество концертов, спектаклей и мастер-классов. Вплоть до 25 августа на площадках в центре Москвы и округах горожане смогут посетить выступления творческих коллективов из столицы, Екатеринбурга, Нижневартовска и Рязани.
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