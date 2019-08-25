Мачеха погибшей на Ставрополье роженицы обвинила в трагедии врачей
Мачеха 24-летней Дианы Келасовой, погибшей после кесарева в сельском роддоме на Ставрополье, Вера Дашко рассказала, что роженицу бросили на операционном столе истекать кровью.
Роды у Дианы начались 15 августа. По словам мачехи девушки, после кесарева заведующая гинекологическим и родильным отделением и врач акушер-гинеколог покинули операционную и бросили Диану с кровопотерей на нестерильный медперсонал.
— Одна ушла ставить себе капельницу из-за давления, вторая уехала в Ставрополь за мужем, — рассказывает Дашко о поведении врачей.
Женщина уверена, что причиной смерти Дианы стала некомпетентность медперсонала и просит Следственный комитет разобраться в произошедшем, сообщает РЕН ТВ.
Диана Келасова скончалась 16 августа. Во время родов девушка потеряла около 700 граммов крови.
Читайте также: Тюменские врачи отказались помочь пациентке с отеком легких в конце рабочей смены