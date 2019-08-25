Политолог: Бороться за попадание в «Большую семерку», по меньшей мере, неэффективно

Президент США Дональд Трамп заявил, что ведется работа над возвращением России в G7. Ранее он обозначил, что президент России Владимир Путин «вполне вероятно» будет приглашен на следующую встречу «Большой семерки».

«Вечерняя Москва» побеседовала с политологом, генеральным директором Института региональных проблем Дмитрием Журавлевым о том, почему лидеры некоторых западных стран так активно выступают за возвращение РФ в G7 и какие выгоды может извлечь для себя Россия, присоединившись к альянсу.

— Франция и США уже высказались за возможную реинтеграцию России в Группу Семи, ФРГ и Великобритания выступили против. Каков взгляд Канады и Италии на этот вопрос?

— Канада, как Германия и Великобритания, скорее всего будет против возвращения России в этот «клуб». Это связано с тем, что там большая украинская диаспора, которая имеет некоторое политическое и экономическое влияние. Италия, при ее нынешнем руководстве, вероятно, поддержит возвращение формата G8. Это связано с их евроскептицизмом, который разделяет Москва, а также недооцененности роли Рима в рамках G7. Россия и Италия могли бы друг друга поддерживать.

— Зачем России G7?

— Это самый важный вопрос. G7 никаких обязательных решений не принимает. Когда-то это была консультативная площадка экономически и идеологически связанных стран, которые в рамках встреч сглаживали неизбежные проблемы частного характера. Поэтому попасть в «клуб» было выгодно и престижно, ведь входившие в него страны контролировали практически все финансы мира. Если Россию включат в G7 без дополнительных условий, то слава Богу. Лишних членских билетов не бывает, но бороться за это, по меньшей мере, неэффективно. Затраты заведомо будут превышать результат.

— Эта организация имеет то же значение, что и раньше?

— Сегодня, в сравнении с тем же Китаем или Индией, кроме США и Японии, страны-члены G7 уже не так могущественны. Этот «клуб» перестал быть настолько привилегированным. Да и решений, которые могли бы как-то помочь России, там тоже не принимают и не примут. По конкретным вопросам все равно придется общаться с каждой страной отдельно.

— В чем интерес Франции, активно выступающей за возвращение России?

— Президент Франции Эммануэль Макрон, зазывая Россию обратно, повторяет политику Шарля Де Голля. Его волнует усиление собственных позиций. Это такой трюк: если вы, США, не будете со мной хорошо себя вести, то я уйду к русским. Макрон, конечно, проамериканский политик, но ему нужна тактическая дружба с нами, чтобы повысить цены на свой «политический товар».

Президент Франции Эммануэль Макрон (слева) и президент США Дональд Трамп (справа) выступают за присоединение России к G7 Фото: Cкриншот с видео YouTube-канала "Политика сегодня: Россия, США, Украина"

— Зачем президенту США Дональду Трампу идти навстречу России?

— У него была первоочередная задача экономически унять Пекин, а потом и политически — Москву. За КНР он уже взялся, что видно по торговым войнам. Пророссийским Трампа нельзя назвать, просто он понимает, что не может воевать сразу на два фронта. Он начал разговорами о возвращении России в G7 заигрывать с Москвой. Тем не менее, все равно, он, как ставленник военных, будет продолжать раскручивать тему российской угрозы для наращивания военного бюджета, так как Китай, при всей экономической мощи, на поле боя США не противник. Тем не менее, чем хуже будут отношения Вашингтона и Пекина, тем позитивнее Трамп будет высказываться о России. Поэтому он постарается «перетянуть» Россию на свою сторону, чтобы мы не мешали разбираться с КНР.

— Каковы перспективы России в случае присоединения к G7?

— Россия сможет получить некоторое повышение рейтинга в глазах западных стран и рычаг влияния существующие санкции. Их можно будет поставить под сомнение. Это главная причина, почему Украина так резко высказывается против подобных перспектив. Если Россия — достойный член G8, то какие могут быть санкции. Ведь немыслимо, чтобы кто-то из стран этого объединения вводил ограничительные меры, например, для Японии. В ближайшей перспективе возвращение России невозможно, но если оно произойдет, то без каких-либо условий, выставляемых Москве, так как нынешнее руководство страны на это не пойдет.

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Не нужна нам эта ваша «Семерка»

Колонка обозревателя «Вечерней Москвы» Георгия Бовта

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