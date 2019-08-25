Пожар на территории рядом с ЦНИИмаш в Королеве ликвидировали
Пожар в здании на территории рядом с Центральным научно-исследовательским институтом машиностроения (ЦНИИмаш) в Королеве ликвидирован. Об этом сообщили на сайте Роскосмоса.
Отмечается, что возгорание не создало угрозы для работы учреждения, все службы функционируют в штатном режиме.
Ранее стало известно, что в воскресенье, 25 августа, на территории завода ЦНИИмаш в Подмосковье произошло возгорание кровли отдельно стоящего административного здания. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров, передает агентство городских новостей «Москва».
СПРАВКА «ВМ»
Центральный научно-исследовательский институт машиностроения был создан в 1946 году. Институт участвовал во всех советских и российских космических программах. В нем работали такие выдающиеся ученые, как Сергей Королев, Михаил Янгель, Алексей Исаев и другие.
Сейчас предприятие является головным научно-исследовательским институтом госкорпорации «Роскосмос». В его состав входит Центр управления полетами, который осуществляет программно-техническое обеспечение полета российского сегмента Международной космической станции, а также кораблей «Союз» и «Прогресс».
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