Четырехдневка — не для нас

Нет, ребята, четырехдневная рабочая неделя — не для России. Для нас кончится проблемами в экономике. И разрушением многих человеческих судеб. И вот почему.

Сейчас в России низкая производительность труда. А если еще и рабочую неделю сократить? Да при том же графике труда, когда от трети до половины рабочего времени уходит на перекуры и сплетни. Что будет? Правильно, кризис.

Второй аргумент. Давайте посмотрим, а чем же русские люди занимаются на выходных. Ходят в спортзал? Запоем читают книги? Учат английский? Ну-ну... Чем занимаются русские люди, становится ясно в понедельник — самый свободный день на дорогах, и это любой гаишник подтвердит. Половина водителей не садятся за руль, потому что «после вчерашнего», ибо народ на выходных запоем не читает, а пьет. Причем речь идет не только о маргиналах: не садятся за руль как раз самые экономически активные. Автовладельцы — это как раз они.

Фото: Кадр из сериала «Офис»

Еще одно развлечение на выходных — дача. И что же в ней такого хорошего? А хорошего мало, потому что мы по старой крестьянской привычке там до сих пор работаем. Вроде это лучше, чем пить, но... Экономический эффект тот же! Давно подсчитано, что «дачный» урожай намного, причем несоизмеримо, дороже «магазинного».

Все разговоры о том, что, дескать, работодателей обяжут платить за четыре дня на работе, как да пять, — это полнейшая ерунда. С чего платить-то?

И главное, не будем забывать: огромное число работающих не на окладе сидит. Взять тех же менеджеров по продажам — основу среднего класса. Больше продал — больше заработал. Они, да и многие другие, при четырехдневной рабочей неделе просто не выполнят план. И сами процент от продаж не получат, и фирму разорят.

Нет, друзья, работать четыре дня — это не для нас.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Почему я поддерживаю четырехдневную рабочую неделю

Колонка обозревателя «Вечерней Москвы» Александра Никонова

Я либерал. И не стыжусь этого. Напротив, горжусь! А тот факт, что я в меньшинстве, ничуть меня не беспокоит, потому что я помню цитату классика: «Навозну кучу разгребая, петух нашел жемчужное зерно». Какие выводы мы должны сделать из данного меткого замечания? Очень простые: гадости в этом мире гораздо больше, чем вещей стоящих. И нужно долго разгребать, чтобы найти среди народных куч совсем немного жемчужных либеральных зерен(далее…)

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»