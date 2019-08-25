Почему я поддерживаю четырехдневную рабочую неделю...

Я либерал. И не стыжусь этого. Напротив, горжусь!

А тот факт, что я в меньшинстве, ничуть меня не беспокоит, потому что я помню цитату классика: «Навозну кучу разгребая, петух нашел жемчужное зерно». Какие выводы мы должны сделать из данного меткого замечания? Очень простые: гадости в этом мире гораздо больше, чем вещей стоящих. И нужно долго разгребать, чтобы найти среди народных куч совсем немного жемчужных либеральных зерен. Это первое.

Второе. Когда миллиардер Прохоров предлагал удлинить рабочий день по желанию работающих, вся страна выла от возмущения, и только мы, либералы, поддерживали это решение. Надо же дать людям заработать!

Однако не так давно премьер предложил сократить рабочую неделю до четырех рабочих дней, сделав три выходных дня подряд. И вот эту идею я категорически поддерживаю! Парадокс? Нет! Эта позиция противоречива только на первый взгляд.

Во-первых, речь не идет о принудительном сокращении рабочего времени. То, что вы не успеете сделать по работе за четыре дня, вам все равно делать придется, по факту удлинив свой рабочий день. И тут мы как бы невзначай выходим на предложение Прохорова, которое тогда не прошло из-за всенародного гнева, а сейчас под предлогом заботы о семье и гражданах прекрасно прокатит.

Во-вторых, я знаю, что народ наш очень «некачественный»: не знает, чем себя занять в длинные новогодние и майские праздники, безудержно пьет, травмируется и тоскует. Именно поэтому многие рефлексирующие трудящиеся (такие тоже иногда встречаются, как ни странно) возражают против «четырехдневки»: мол, а чем же мы будем заниматься так долго? Мы и Новый-то год с Первомаем с трудом переживаем, а тут подобная тоскливая скучища будет каждую неделю. Чем заняться? Не по музеям же шляться!..

Жизненная необходимость ходить каждый день на службу удачно маскирует абсолютную бессмысленность существования большинства моих соотечественников. Мне даже подумать страшно, чем бы они наполняли свою жизнь, не будь у них необходимости горбатиться. Матушка-водка, спасительница, дай ответ!..

В информационно-бедном советском обществе водка и вправду спасала. К счастью, капитализм подарил нам множество иных развлечений, главное из которых — торгово-развлекательные центры. Именно здесь миллионы горожан проводят свои выходные. Дети там развлекаются, взрослые покупают. А еще они всей семьей там обедают. И то, и другое, и третье требует денег. А после введения четырехдневной рабочей недели время для покупок вырастет аж на треть, то есть денег понадобится больше.

Мы, либералы, любим, когда люди покупают и потребляют, ибо жажда денег заставляет людей крутиться, искать дополнительные заработки. А три подряд свободных дня — это почти половина недели, и их можно будет в перспективе потратить отцу семейства на что-то созидательное, например, мелкий бизнес или какую-нибудь халтуру. То есть в итоге работать вы будете больше, что и требовалось…

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Четырехдневка — не для нас

Колонка обозревателя «Вечерней Москвы» Никиты Миронова

Нет, ребята, четырехдневная рабочая неделя — не для России. Для нас кончится проблемами в экономике. И разрушением многих человеческих судеб. И вот почему(далее…)

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»