Губернатор Калужской области высказался о мере наказания для убийцы ветерана
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов считает, что преступления, подобные избиению до смерти ветерана Великой Отечественной войны, заслуживают максимально возможного наказания. Об этом сообщила пресс-секретарь главы региона Ирина Плаксина.
— Анатолий Дмитриевич подтвердил, что это его позиция. Обращаю ваше внимание, в своём ответе он не говорит о возвращении смертной казни, — заявила Плаксина.
Ранее несколько СМИ сообщили, что Артамонов, комментируя убийство ветерана в под Калугой, высказал сожаление, что в России действует мораторий на смертную казнь, передает РИА Новости.
Ранее Следственный комитет РФ сообщил о смерти 92-летнего ветерана в Малоярославце. Тело мужчины обнаружили 20 августа с повреждениями в области головы и туловища. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).
По подозрению в совершении данного преступления задержан 34-летний местный житель. По информации следствия, подозреваемый употребляет наркотические вещества. Мотивом нападения на ветерана считается кража денег у погибшего.
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