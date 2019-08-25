Сергей Собянин пригласил москвичей поучаствовать в форуме «Город образования»

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей столицы поучаствовать в образовательном форуме «Город образования». Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Градоначальник отметил, что мероприятие будет интересно как для детей, так и для взрослых. В частности, родителям расскажут, как выбрать школу и общаться с классным руководителем. Учителя смогут посетить различные дискуссии и мастер-классы. Для школьников и студентов организуют квесты. Посетить форум можно бесплатно, для участия необходимо заранее зарегистрироваться.

Московский международный форум «Город образования» пройдет с 29 августа по 1 сентября в павильоне № 75 на ВДНХ. В этом году он состоится уже в третий раз. Ожидается, что гостями мероприятия станут минимум 100 тысяч человек, из них более тысячи составят граждане Китая, ОАЭ, Италии, Бразилии и других зарубежных государств.

Главная цель форума в этом году — интеграция ресурсов города для создания единой образовательной среды и формирования компетенций XXI века.

Посетители смогут проверить свои знания по химии, английскому языку и другим предметам с помощью высоких технологий. Всего запланировано более 700 мероприятий.

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