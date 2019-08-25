Политолог: Порошенко ищет защиты у посланника США

Экс-президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи со специальным посланником США по Украине Куртом Волкером «отметил преждевременность» обсуждения возвращения России в формат G8 и призвал продолжить санкционное давление на Москву.

По словам политолога, директора Центра евразийских исследований Владимира Корнилова, Волкер является лоббистом интересов Порошенко в Соединенных Штатах. Бывший лидер Украины ищет защиты, так как он фигурирует в ряде уголовных дел и надеется, что спецпосланник сможет обеспечить ему безопасность в случае возможной отмены депутатской неприкосновенности в стране.



— Курт Волкер уже стал по сути не спецпредставителем США по Украине, а спецпредставителем Украины в США. Последние месяцы и годы он зарабатывал на пиаре Порошенко в Америке. Зеленский не нуждается в услугах Волкера, поэтому тот остается главным партнером Порошенко, из-за чего они и поддерживают регулярно контакты. Волкер продолжает лоббировать интересы Петра Порошенко в США, а последний очень нуждается в защите Дяди Сэма, так как против него возбужден уже ряд уголовных дел, в связи с чем он регулярно ходит на допросы, — заявил Корнилов.



Если партия Зеленского «Слуга народа», как и обещается, в первые недели заседания нового состава Верховной рады «продавит» идею отмены депутатской неприкосновенности, в будущем у Порошенко не будет возможности защититься в своей стране, поэтому он «уповает на помощь США», считает политолог.

Россия, в свою очередь, будет не против, если Порошенко и его подельники предстанут перед судом, в частности за военные преступления. Поэтому Москва заинтересована, чтобы дела Порошенко были доведены до логического конца в виде судебного приговора, подчеркнул эксперт.



— Нельзя сказать, что тот же самый Волкер является олицетворением властей Соединенных Штатов. И в этом проблема Порошенко: нет в Вашингтоне единого мнения насчет него и Украины в целом. Курт Волкер даже не является штатным сотрудником Госдепа, а, как он сам говорил, является волонтером на добровольных началах. Он работает и получает зарплату в Институте сенатора Маккейна. Главный спонсор этого института — лоббистская пиар-структура, работающая, в частности, с украинскими клиентами. Таким образом Волкер смог монетизировать для себя волонтерскую должность спецпредставителя по Украине. Ранее Трамп уволил посла США в Украине Мэри Йованович в том числе и за то, что та вела несогласованную с ним игру в пользу Порошенко. Адвокат Трампа Рудольф Джулиани утверждал, что причиной стало как раз участие Йованович во вмешательстве в американские выборы 2016 года на стороне демократов, — уточнил эксперт.

Президент США, в принципе, недолюбливает бывшего украинского лидера за то, что тот выразил симпатии Хиллари Клинтон во время прошлой предвыборной гонки в Соединенных Штатах, отметил политолог.

Читайте также: Бороться за попадание в «Большую семерку» по меньшей мере неэффективно