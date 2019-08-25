Патриарх освятил новый храм на юге Москвы

25 августа Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Великое освящение храма Державной иконы Божией Матери в Чертанове Северном.

Божественная литургия состоялась ранним воскресным утром. К торжественной церемонии освящения храма присоединились десятки верующих.

Каменный собор построили на средства, собранные прихожанами. Зашедшие внутрь прихожане остались воодушевлены увиденным.

— Я рада, что в нашем городе появился еще один храм, — отметила после торжественной службы москвичка Анна Парфентьева. — Здорово, что в Москве ведется такая работа. Сегодня большой праздник для всех верующих, благодарю Бога, что я присутствую при таком событии.

На сегодняшний день строительство храма полностью завершено, сообщил ответственный за молодежную работу при храме Павел Рощин.

— В апреле 2017 года патриарх приезжал к нам в храм и освящал куличи, яйца и творожные пасхи. Тогда он сказал, что хочет лично освятить храм. Поэтому, когда строительство завершилось, ему подали прошение на освящение, — сказал Павел Рощин.

На этой же территории строители продолжают работы по возведению дома причта.

Кстати, в День знаний, 1 сентября, в храме Державной иконы Божией Матери в районе Чертаново Северное после божественной литургии состоится молебен по случаю начала учебного года.

СПРАВКА

Храм Державной иконы Божией Матери в районе Чертаново Северное находится на пересечении Чертановской улицы и Сумского проезда. Шатровый храм с пятью маковками был возведен по индивидуальному проекту в рамках Программы строительства православных храмов в Москве.

Читайте также: Патриарх Кирилл объяснил, как нужно реагировать на зло