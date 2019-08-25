Патриарх Кирилл объяснил, как нужно реагировать на зло

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл заявил, что пацифисты трактуют Евангелие неверно, и объяснил, как нужно отвечать на зло.

По его словам, сторонники данного движения полностью исключают возможность вооруженного ответа на агрессию. Их позиция, как правило, подкрепляется отсылом к словам «кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (Мф. 5:39). Патриарх уточнил, что, ограничиваясь только данным соображением, можно сделать неверные выводы из слов Спасителя.

Он указал, что отвечать на зло злом действительно нельзя, но и подчиняться ему тоже неправильно. Патриарх призвал обратиться к словам апостола Павла: «Если злословят нас — благословляем, если гонят нас — мы терпим...» и утверждает, что именно они дают верную трактовку цитаты.

— Мы никогда со злом не соглашаемся, и в этой позиции — великое противление злу, — утверждает глава РПЦ.

Именно так, по мнению патриарха, необходимо сопротивляться злу, чтобы оно не распространялось и не увеличивало свою силу, захватывая «души и сознания».

— Если не найдется никого, кто на зло ответит добром, зло будет торжествовать в роде человеческом, и нет никакой надежды на спасение, — приводит слова главы РПЦ РИА Новости.

Ранее патриарх раскритиковал современные фильмы за «гламурные потуги».

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