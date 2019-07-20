Патриарх Кирилл раскритиковал современное кино за «гламурные потуги»
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл раскритиковал современные фильмы и развлекательные телепередачи за гламур.
По мнению предстоятеля Русской православной церкви, подобные жанры можно расценить как «попытку придать внешнюю привлекательность при очень бедном, ничтожном с точки зрения нравственности содержании». Хотя эти «гламурные потуги» стоят огромных денег, в содержательном плане они ничего не дают сознанию и душе, убежден патриарх.
Признав, что каждому человеку свойственно стремиться к такому великолепию, глава РПЦ все же отметил, что стремление украсить внешнюю сторону жизни должно сочетаться «с активной работой над внутренним содержанием», сообщается на официальном сайте Московского Патриархата.
Ранее патриарх Кирилл заявил, что каждый верующий должен оказывать противодействие нападкам на православие и церковь Божию.
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