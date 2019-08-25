Последний взмах механической «клешни»: как демонтировали Airbus А321

25 августа с подмосковного поля вывезли последний фрагмент жестко приземлившегося Airbus А321. На месте работ побывал корреспондент «ВМ».

На подходе к зоне, где представители экстренных служб проводят работы по расчистке территории, дежурит полицейский патруль. А каждый мимо проезжающий автомобилист нет-нет да и останавливается на пару минут, чтобы запечатлеть увиденное на камеру смартфона.

В центре поля слышен рев техники, рабочие продолжают демонтировать лайнер. Последний взмах механической «клешни» — и кабина аэробуса падает на землю. А лезвия огромных гидравлических ножниц уже нацеливаются на левое крыло.

Первый разрез делают изнутри на уровне первого от кабины иллюминатора. Дальше в действие вступает экскаватор с гидравлическими ножницами вместо ковша. Крыло сначала разрезают на несколько крупных кусков, а потом дробят на мелкие части. Несмотря на довольно быстрые темпы работы, сама по себе процедура разбора воздушного судна — задача нетривиальная. Как поясняет производитель гидравлического аварийно-спасательного инструмента Владимир Губин, самолет — одно из самых сложных технологических изделий.

— Он состоит из многих агрегатов, — отметил собеседник «ВМ». — Это и технические узлы, и километры проводов. Кроме того, там огромное количество всевозможных приборов, оборудования, разнообразных материалов, жидкостей и металлов.

По словам Губина, основная сложность демонтажа заключается в том, что воздушное судно лежит на болотистой местности, и технике перемещаться вдвойне сложнее. Плюс стесненные условия и сжатые сроки. Но, несмотря на это, воскресным утром 25 августа последний фрагмент лайнера вывозят с территории поля — на день раньше запланированного.

— Эвакуация аэробуса А321 завершена. Последней с поля была вывезена кабина, — сообщили «ВМ» в оперативном штабе по ликвидации последствий авиапроисшествия.

Все остатки аэротехники грузят во вместительные фуры и отправляют прямиком в Летно-исследовательский институт имени М. М. Громова, который находится неподалеку от аэропорта Жуковский.

Как рассказал «ВМ» гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов, решение предоставить самолет для изучения специалистам Института имени Громова было коллегиальным. Представитель авиакомпании напомнил, что воздушное судно после приземления сильно пострадало, поэтому в дальнейшем ни одна деталь самолета не будет использоваться.

Но бывший командир воздушного судна Александр Романов сомневается, что все произойдет именно так: самолет — очень дорогое изделие, и никто не заинтересован, чтобы его списывать в утиль.

— Убытки в этом случае покрывает страховая компания, а она деньги считать умеет, — отмечает Романов.

Экс-пилот утверждает, что, после того как лайнер разберут, его работоспособные части могут установить на другой самолет, а негодные — отправить на переработку.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Марковская, представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России:

— Подмосковная полиция не фиксировала случаев мародерства на месте аварийной посадки самолета Airbus A321. Никто из посторонних не проходил на место происшествия.

СПРАВКА

Предварительные расшифровки бортовых самописцев Airbus А321 показали, что столкновение со стаей птиц, ставшее причиной повреждения двигателей и жесткой посадки, произошло при отрыве от взлетной полосы. Благодаря действиям экипажа посадка прошла без жертв.

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