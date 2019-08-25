Международный фестиваль военных оркестров «Спасская башня» стартовал в Москве

В столице стартовал Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». 23 августа на открытии побывали журналисты «ВМ».

Красная площадь стала импровизированной сценой для ведущих оркестров со всего мира. На трибунах, специально возведенных к проведению фестиваля, собрались сотни зрителей.

Высокая планка была задана с первых же аккордов. Вместе с президентским оркестром и ротой специального караула Президентского полка выступила рок-команда, возглавляемая гитаристом-виртуозом Дмитрием Четверговым. Если до этого у кого-то еще были сомнения, что военные оркестры готовы к экспериментам, то после этого эксцентричного номера они отпали окончательно.

Но военный оркестр — это не только виртуозное владение музыкальными инструментами. Здесь важна отточенность каждого действия. Все движения участников военных оркестров синхронны, шагают в ногу, перестроения — безукоризненные. Особенно ярко это продемонстрировали оркестр и рота Почетного караула Вооруженных сил Беларуси. После песни «Косив Ясь конюшину» исполнители выстроились в шеренгу для демонстрации упражнений с оружием. Их движения напоминали волну: для достижения эффекта каждый из музыкантов выполнял упражнение с задержкой на доли секунды. Зрители аплодировали стоя.

Порадовали оркестры стран — дебютантов фестиваля. Представители Египта вышли под марш из оперы Верди «Аида». Их костюмы эпохи фараонов соответствовали музыкальной теме.

Ярко выступили участники из Южной Кореи. Сопровождаемое барабанами и трубами представление напоминало пестрый восточный цирк. Вообще страны Азиатско-Тихоокеанского региона стали настоящей изюминкой этого года. КНДР, Япония, Китай выглядят очень впечатляюще.

Грандиозной точкой церемонии открытия стало выступление сводного оркестра фестиваля, завершившее выступление маршем «Прощание славянки». После этого над собором Василия Блаженного зажглись огни салюта. Открытие удалось на славу.

До 1 сентября оркестры примут участие в благотворительных концертах и праздниках. Министр правительства Москвы, руководитель Департамента культуры Александр Кибовский подчеркнул, что фестиваль стал одним из важнейших пунктов культурной повестки столицы.

— Мы накануне Дня города приглашаем друзей из разных государств, — отметил он. — Организаторы уже вышли за рамки первоначального формата простого концерта на Красной площади. У этого события есть своя аудитория, состоящая не только из москвичей, но и из жителей других регионов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Собянин, мэр Москвы:

— Спасибо российским коллективам, спасибо военным оркестрам со всего мира за тот праздник, который вы нам дарите. Вы не ограничиваетесь выступлением на Красной площади, идете навстречу москвичам в скверы, на железнодорожные вокзалы, на Поклонную гору. Спасибо за эту замечательную традицию. В фестивале участвуют детские коллективы и коллективы в рамках программы «Московское долголетие». Они выступят на этой площадке. И, как обычно, фестиваль проходит вместе с празднованием Дня города. Я поздравляю с наступающим Днем города и желаю счастья, здоровья, успеха москвичам и нашим гостям!

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