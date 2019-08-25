Сбор подписей стоит модернизировать

Накануне выходных проректор НИУ «Высшая школа экономики», директор Института прикладных политических исследований, самовыдвиженец по 45-му округу Валерия Касамара рассказала корреспонденту «ВМ», как проходил процесс сбора подписей.

Чтобы попасть в финальный этап выборов в Московскую городскую думу, самовыдвиженцам необходимо собрать определенное количество подписей граждан. По действующему законодательству, их должно быть не менее трех процентов от списочного состава голосующих в избирательном округе.

— Валерия Александровна, расскажите, как проходил процесс сбора подписей?

— У нас был месяц для cбора подписей. Для достижения цели мы нанимали сборщиков, которые внимательно и кропотливо выполняли свою работу. В сборе подписей у нас участвовали более сотни человек. Причем костяк команды составили те люди, с которыми мы работали пять лет назад. В 2014 году по нашему избирательному округу баллотировался в МГД Ярослав Кузьминов. Безусловно, мне приятно, что те люди, которые работали тогда, решили присоединиться и к моей избирательной кампании.

— С какими проблемами во время сбора подписей сталкивались сборщики?

— Основная проблема, с которой столкнулась моя команда — недоверчивость людей. Москвичи стали более закрытыми. Зачастую они были готовы поддержать мою кандидатуру и оставить подпись, но не соглашались предоставить свои паспортные данные. Горожане стараются оградить себя от возможных проблем, и их можно понять: они устали от мошенничества, от навязчивых рекламных услуг. Еще одна сложность была связана с работой самих сборщиков. Несмотря на инструктажи и разъяснения, иногда они забывали главное требование — дату и подпись ставит только тот, кто поддерживает кандидата. Именно поэтому во время первых самостоятельных проверок мы отсеяли значительное число подписей.

— Вы самостоятельно проводили проверки?

— Проверки заняли несколько дней, этим занималась юридическая группа моего штаба. Каждый из подписных листов проверялся дважды. В результате в избирком мы подали только те подписные листы, к которым у нас самих не было претензий.

— Как полагаете, а можно избежать ошибок при заполнении подписных листов?

— Процедура сложна, но выполнима. Я знаю, что у многих кандидатов возникли проблемы с необходимым количеством подписей. Хочу отметить: процедура сбора подписей нуждается в реформировании. Мы живем в современном обществе, где электронные услуги давно стали привычными и востребованными.

— Как вы думаете, кому проще собирать подписи?

— Общаясь с жителями, я сделала вывод, что для москвичей принципиально важно, чтобы это был человек, который живет и работает рядом с ними. Таким образом повышается доверие к этому кандидату.

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