Сотни тысяч горожан вышли на улицу с флагами

В субботу, 24 августа, на проспекте Академика Сахарова прошел митинг-концерт в честь празднования 350-летия Государственного флага России.

Гостями праздничного мероприятия, собравшего около 100 тысяч человек, стали известные актеры, спортсмены, Герои России и Советского Союза, ученые, общественные деятели, военные.

С Днем флага россиян поздравил и Герой Российской Федерации, председатель президиума общественной организации «Офицеры России», генерал-майор Сергей Липовой. Он отметил, что когда появился российский флаг, на карте еще не было ни Америки, ни объединенной Европы.

— Нашему флагу сегодня 350 лет. 350 лет героической истории, славных побед, великих достижений. Наш флаг был, есть и будет навечно. Я могу сказать: флаг для военных — это символ. Символ любви к Родине, к воинской чести. Символ, ради которого шли на смерть. Это символ нашего величия, могущества нашей Родины, — сказал Сергей Липовой.

В этот день проспект Академика Сахарова, словно облаками, был окутан развевающимися в руках москвичей триколорами.

— Это наш флаг. Наша символика. Мы должны им гордиться и воспитывать в нашем подрастающем поколении эту гордость и патриотизм, — убеждена москвичка Анастасия Любимова.

И с таким утверждением готов согласиться, пожалуй, каждый, кто пришел в этот день на проспект Сахарова.

— Флаг — это история и традиции, которые объединяют нашу нацию, — высказал свое мнение еще один участник праздника, москвич Валерий Елисеев.

Праздничное настроение поддерживали и выступления популярных артистов российской эстрады, которые тоже поздравляли пришедших со значимой датой.

А перед концертом на проспекте Сахарова прошел флешмоб «Флаг-рекордсмен». Волонтеры развернули полотно, состоящее из двух тысяч флагов российских городов и общественных организаций. В результате на полотне появилось слово «Россия» из цветов триколора. Этот масштабный флешмоб попал в Книгу рекордов России.

Затем 1000 участников акции развернули Государственный флаг нашей страны.

Празднования прошли и на других городских площадках. Так, на ВДНХ День Государственного флага пришли отметить около 100 тысяч человек.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ефим Комаровский, геральдист:

— 350 лет — условная дата. Точкой отсчета стало изготовление флага для корабля «Орел», строительство которого началось в 1667 году. Однако тот флаг, что мы видим сейчас, связан скорее с реформами Петра I. Именно он своей рукой нарисовал и раскрасил триколор. История флага претерпевала много изменений, но в конечном итоге трехполосный флаг в 1991 году был объявлен национальным флагом России. Теперь это — государственный символ. Сегодня есть множество трактовок обозначения цветов триколора. Одной из самых популярных версий является та, что объясняет белый цвет, как чистоту и мир, синий — цвет веры и постоянства, красный — символизирует энергию и кровь, пролитую во имя Родины.

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