Предпринимателей научат правильно торговаться

В ближайшую среду пройдут публичные представления закупок. Как в них участвовать и не совершать ошибок, расскажут 27 и 28 августа в Летней школе поставщиков.

В первой смене школы для предпринимателей, которая состоялась на прошлой неделе, приняли участие более 100 человек, а программа занятий продлилась два дня. Организатором серии учебных смен Летней школы стал Департамент города Москвы по конкурентной политике.

— Важная цель Летней школы — формирование профессионального сообщества предпринимателей, обмен опытом и идеями ведения бизнеса на рынке закупок, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Добиться этой цели помогут целых три образовательных смены, на протяжении которых московских поставщиков бесплатно обучат особенностям работы на электронных торгах, где и проходят сегодня все закупочные процедуры.

Большая часть слушателей школы — представители малого и среднего бизнеса. Им расскажут, как искать закупки, как участвовать в закупочных процедурах, а главное — как в них побеждать и не совершать грубых ошибок при исполнении полученных контрактов. Ведь цена ошибки — попадание в реестр недобросовестных поставщиков.

— 500 предпринимателей в этом году примет Летняя школа. Кстати, эта цифра изначально была ниже, но учитывая ажиотаж, возможности приема участников в школу были расширены, — добавил глава Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Заключительная смена пройдет 3–4 сентября. Принять участие в школе можно по предварительной регистрации.

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