ОПУБЛИКОВАТЬ 26.08_Участники московской смены завершают сезон и подводят итоги летних каникул

26 августа в парке «Сокольники» проходит детское фестивальное шоу «Олимп», которое торжественно завершает программу летнего детского отдыха «Московская смена — 2019».

За победу будут бороться 11 команд. Им предстоит преодолеть 11 этапов гонки.

А пока одни ребята только показывают свои умения, другие уже получили заслуженные призы и стали «хранителями Будущего». В концертном зале «Космос» прошел фестиваль детских и молодежных инициатив в сфере личной безопасности «Хранители Будущего 2.0», который подвел итоги программы «КОД твоей безопасности». Участие в ней приняли 6 тысяч школьников. 12-летний Алексей Буланов рассказал, что не только познакомился с интересными людьми, но и получил приз в номинации «Лучшая режиссерская работа».

— Мой ролик называется «Одиночество», хотя сам я этого чувства не испытывал.

Лента демонстрирует, что семейный центр может спасти от одиночества, поможет найти друзей и осуществить мечту. Мечтаю стать актером или футболистом. Я посещаю театральную студию, скоро у нас будет премьера постановки, в которой у меня главная роль, — рассказал подросток.

Чем бы ни занимались и ни увлекались дети, самое важное — безопасность. Старшие ребята уже знают, как себя вести с незнакомцами, как отвечать на их вопросы, что делать, если рядом нет взрослых, и как общаться со сверстниками. Своими знаниями они делятся с младшими товарищами.

— В центре «Отрадное» мы подготовили для фестиваля несколько проектов, — сообщил десятиклассник Владислав Чапкин. — Один из них — это карточная игра, которая учит, как избежать конфликтных ситуаций. Участники делятся на две команды, получают 40 карточек для прохождения трех туров.

Командам нужно определить внешний вид и поведение других игроков и постараться найти с ними общий язык. Юноша уверен, что игра будет полезна для многих ребят, которые иногда не знают, как себя вести.

КСТАТИ

Программа «Московская смена — 2019» проходила в столице на базе 246 учреждений: это 132 общеобразовательные организации, 27 спортивных школ, 87 организаций социального обслуживания. Первая смена — образовательная, физкультурно-оздоровительная и социальная, вторая — физкультурно-оздоровительная и социальная, третья — социальная. Каждая длилась 21 день.

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