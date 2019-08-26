Жерар Депардье сыграет Леонида Брежнева
Французский актер и обладатель российского паспорта Жерар Депардье исполнит роль советского генсека Леонида Брежнева.
Как рассказал кинопродюсер Андрей Антонио Лека, Депардье примкнул к съемочной группе фильма об Александре Дубчеке, лидере общественно-политических реформ 1968 года в Чехословакии под названием «Пражская весна».
Режиссером ленты выступит хорват Лордан Зафранович. Дубчека может сыграть некий «широко известный в мире актер», его фамилию продюсеры пока не называют, поскольку переговоры еще ведутся, сообщает Frekvencе 1.
Ранее сообщалось, что Жерар Депардье может исполнить роль русского писателя Льва Толстого в будущем фильме российского режиссера Станислава Лебедева «Воронье гнездо».
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